В ДТП на трассе Екатеринбург – Курган пострадали два ребенка – их пришлось доставлять в больницу вертолетом

Накануне на 48 км федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск ‒ Курган произошла авария, столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, 67-летний водитель Toyota Rav 4 почувствовал себя плохо, машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с Renault Logan. За рулем был 38-летний мужчина, на переднем пассажирском сиденье ‒ 33-летняя женщина, а позади находились двое детей, пятилетняя девочка и трехлетний мальчик. И взрослым, и детям потребовалась госпитализация. Причем малышей увезли в ДГБ №9 Екатеринбурга на вертолете санавиации. К счастью, дети ехали в специальных креслах, так что серьезных травм у них нет.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области, сейчас проводится проверка обстоятельств ДТП.

Екатеринбург, Елена Сычева

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