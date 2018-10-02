В Первоуральске у жены чиновника отобрали слишком дорогие дом и участок

В Первоуральске жена муниципального чиновника лишилась дома и земельного участка, так как не смогла подтвердить законность своих доходов. По решению суда недвижимость была обращена в государственную собственность, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Речь идет о проверке в отношении бывшего начальника отдела транспорта и связи управления ЖКХ и строительства Первоуральска Валерия Муравьева, работавшего до декабря 2014 года в администрации города. Чиновник в декларации о доходах за 2014 год указал крупную сделку своей супруги. Она купила земельный участок и дом общей стоимостью свыше 5,3 миллионов рублей – эта сумма существенно превышала общий доход семьи за три года до заключения сделки. Объяснить, откуда взялись деньги, чиновник и его жена не смогли.

В 2016 году прокуратура Первоуральска обратилась в городской суд с требованием обратить неподтвержденную законом недвижимость в государственную собственность, но проиграла дело.

Затем последовала апелляция надзорного органа в областном суде, и она оказалась успешной. Судебная коллегия облсуда отменила решение первой инстанции и вынесла новый вердикт: требования прокурора должны быть удовлетворены.

Ответчики отказались добровольно исполнять решение суда, поэтому к взысканию были привлечены приставы. На данный момент решение суда исполнено. В региональном управлении Росреестра зарегистрировано право собственности Российской Федерации на жилой дом и земельный участок.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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