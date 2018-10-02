Завтра за неоплаченные парковки автомобилистов начнут штрафовать

Со среды, 3 октября, админстрация Екатеринбурга получит право штрафовать водителей, не заплативших за парковку на улицах уральской столицы.

Напомним, в силу вступают поправки в закон о полиции, которые подписал Владимир Путин. Они предусматривают предоставление муниципалитету полицией персональных данных нарушителей, которые ставят свои автомобили на городские платные парковки, но уезжают, не заплатив.

Сумма штрафа существенная – от одной до трех тысяч рублей. Как рассказал на прошлой неделе на брифинге для СМИ специалист комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Александр Вегнер, автомобилисты уже сейчас применяют разного рода ухищрения, чтобы не платить за парковку – закрывают бумагой, мусором и другими посторенними предметами часть номера свой машины. Однако, отметил чиновник, для специальных аппаратов «Парконов» и специалистов городской службы автопарковок идентификация номеров и машин нарушителей не представляет проблемы. В случае неоплаты выписанного штрафа, к нарушителю придет служба судебных приставов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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