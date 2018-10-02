«Ситуация с наездами непростая, и это только начало» – ГИБДД обеспокоена ростом ДТП с пешеходами

В управлении ГИБДД по Свердловской области обеспокоены ростом наездов на пешеходов. «Ситуация очень непростая, и это еще только начало», ‒ сказали в ведомстве.

Только вчера в Екатеринбурге в двух ДТП пострадали два человека. Аварии произошли с разницей в 15 минут. Первая случилась на Химмаше ‒ возле дома на улице Грибоедова, 12, Renault Sandero наехал на 44-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре». У пострадавшей переломы ребер и костей таза, сейчас она находится в больнице № 36. Второй инцидент произошел на перекрестке улиц Крауля и Токарей. В этой ситуации 51-летний мужчина перебегал дорогу на красный свет, и его сбила Toyota Corolla. У пешехода перелом плеча, он находится в той же ЦГБ № 36.

«Со слов водителей, в обоих случаях пешеходы были одеты в темное, световозвращающих элементов на одежде не было. В условиях осенних сумерек и непогоды водители не успели вовремя среагировать на появление пешеходов на проезжей части», ‒ сказали в пресс-службе свердловского управления ГИБДД.

Еще два ДТП с наездом на пешеходов произошли тем же вечером в Новоуральске. Тоже с небольшой разницей ‒ в 25 минут. На улице Промышленной Huyndai Getz сбил 35-летнего мужчину, переходившего дорогу по «зебре», в результате у пострадавшего медики зафиксировали сотрясение головного мозга, множественные ушибы и раны. Спустя некоторое время на «зебре» на улице Гагарина была сбита 60-летняя женщина – на нее наехал Chevrolet Cruize. «Водители – участники ДТП пояснили, что пешеходов не видели из-за бликующего мокрого асфальта, темного времени суток и отсутствия световозвращающих элементов на одежде пешеходов», ‒ отметили в Госавтоинспекции.

Наконец, пятый за сутки инцидент произошел на 17 километре трассы Екатеринбург – Невьянск. Водитель ВАЗа 12-й модели на неосвещенном участке дороги сбил 37-летнего мужчину, который также двигался по зебре. В результате наезда пешеход с переломом второго позвонка поясничного отдела и ссадинами был доставлен в Верхнепышминскую ЦГБ. Позднее выяснилось, что пострадавший был нетрезв. «Со слов водителя следует, что дорога была сырой, а видимость ‒ плохой, попутных и встречных автомобилей не было. Подъезжая к пешеходному переходу, он увидел силуэт человека, начал тормозить, но не успел. Пешеход же в нарушение ПДД был в темной одежде без светововзращающих элементов», ‒ подчеркнули в ГИБДД региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.10.18

Новые отставки в мэрии: Шадрина убрали из ЦПКиО, Трапезникова – из администрации Орджоникидзевского района. / Два игрока «Автомобилиста» признаны лучшими в КХЛ по итогам сентября. / Офисы компании «Кэшбери» закрыты. Эксперты называют проект одной из крупнейших финансовых пирамид в России (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»