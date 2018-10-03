На Уралмаше прорвало трубопровод

Сегодня ночью в Екатеринбурге произошла коммунальная авария на Уралмаше. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕТК, ЧП было зафиксировано около полуночи в районе улицы Фрезеровщиков. «Произошел прорыв подающего магистрального трубопровода М-18, вода вышла на поверхность. Оперативные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании в течение получаса прибыли на место, в 01:16 перекрыли поврежденный участок, откачали воду и приступили к оценке места повреждения», ‒ сообщили в ЕТК.

Там отметили, что утром начались работы по переключению схемы теплоснабжения и переводу отопления и горячего водоснабжения на т. н. затухающую схему. «В зону ограничения попадают четыре жилых дома и два детских сада. На время проведения ремонтных работ отопление будет подаваться по затухающей схеме, горячее водоснабжение – с обратного трубопровода. Определяется место повреждения, время окончания ремонтных работ будет сообщено позже», ‒ отметили в пресс-службе энергетиков.

Сегодня днем воздух прогреется до +12 градусов. «Температура в помещениях зданий, обеспечиваемых по затухающей схеме, не опустится ниже нормативной», ‒ заверили в ЕТК.

Екатеринбург, Елена Сычева

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