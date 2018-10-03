«Новому Региону» исполнилось 20 лет

Сегодня, 3 октября, исполняется 20 лет российскому информационному агентству «Новый Регион», которое последние четыре года работает под брендом «Новый День».

Первых текстов агентства, которые увидели свет 3 октября 1998 года, сейчас, скорее всего, не найти. «Они формировались в выпуск и уходили по факсу», ‒ говорит главный редактор Полина Румянцева.

В интернете же лента новостей «Нового Региона» начала выходить парой месяцев позже. В архиве самое старое сообщение посвящено встрече двух мэров ‒ Екатеринбурга и Москвы ‒ Аркадия Чернецкого и Юрия Лужкова. «Два мэра обсуждали вопросы «партийного строительства» на Урале. В частности, создание региональной организации движения «Отечество»», ‒ писали тогда журналисты агентства.

Редакция «Нового Региона» стала первым местом работы для многих известных медийщиков ‒ секретаря СЖР Дениса Токарского, журналиста и музыканта Михаила Лузина, политолога Федора Крашенинникова, пиарщика и журналиста Михаила Батурина, медиаменеджера Евгения Потапова и других. Агентство поздравляет всех бывших и настоящих сотрудников, а также читателей с юбилеем.

Екатеринбург, служба информации

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