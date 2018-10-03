В Новоуральске бомж убил соседа по свалке камнем

В Новоуральске суд вынес обвинительный приговор 46-летнему мужчине без определенного места жительства, который жестоко расправился со своим неприятелем на свалке. За убийство человека бомж получил 9 лет колонии строго режима.

Преступление произошло в апреле этого года в автомобильном прицепе, приспособленном под жилище, на городском полигоне ТКО. Подсудимый, будучи пьяным, разбил камнем голову спящего соседа, с которым ранее поссорился. Потерпевший скончался на месте от черепно-мозговой травмы.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, причастность бездомного мужчины к убийству была установлена по горячим следам. После задержания обвиняемый во всем сознался.

Новоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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