«Взрыв газа, есть пострадавшие»: на Уралмаше прошли масштабные учения по ГО и ЧС (ФОТО)

Сегодня на Уралмашзаводе прошли масштабные учения в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне. Как передает корреспондент «Нового Дня», по легенде, в одном из цехов УЗТМ произошла авария на газопроводе с последующим взрывом газовоздушной смеси, после чего начался пожар и обрушилась кровля на площади 500 квадратных метров.

Первым делом была начата эвакуация работников цеха. На место условной аварии прибыли пожарно-спасательные формирования и нештатные аварийно-спасательные формирования. «Важно, что в учениях были задействованы не только силы МЧС. Тренировка была межведомственной», ‒ пояснили в региональном управлении МЧС России.

Людей выводили из «горящего» цеха с помощью масок «Самоспасатель». Одного работника пришлось эвакуировать с башенного крана с высоты 27 метров. К нему спасатели поднялись, оказали первую помощь, а затем спустили вниз при помощи альпинистского снаряжения.

Часть пострадавших, по легенде, находилась под завалами. Для поиска людей были задействованы кинологи Уральского поисково-спасательного отряда и собаки, которые нашли в огромном цеху всех заваленных обломками рухнувших конструкций ‒ двух человек. Пострадавших, в свою очередь, передавали в руки врачей медицинской службы объекта.

«На месте учений был развернут штаб пожаротушения, который координировал действия по ликвидации условной ЧС. По итогам учений всем была поставлена оценку «отлично», все формирования справились со своей задачей», ‒ сказали в чрезвычайном ведомстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 03.10.18

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