Качканарскому ГОКу подарят сверхмощные БелАЗы и огромные экскаваторы

«ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» отметил 55-летие. К юбилею на предприятии прошла череда торжественных мероприятий. Об этом сообщает евразовское управление по связям с общественностью регионального центра развития корпоративных отношений «Урал».

По данным управления, на борту главного карьера комбината открылась музейная площадка. В экспозиции представлено горное оборудование и образцы минералов из карьеров Гусевогорского месторождения. Среди экспонатов – колесо БелАЗа, железнодорожная колесная пара, ковш экскаватора ЭКГ10 И. Музей расположился на том месте, где были первая горная диспетчерская и первая смотровая площадка комбината.

ЕВРАЗ КГОК отметил заслуги ветеранов и достижения лучших работников. Почетные грамоты и благодарственные письма получили более 100 человек, из них десяти присвоено звание «Лучший мастер», трое стали обладателями золотых и серебряных знаков ЕВРАЗа.

«У предприятия богатый путь развития, многие технологии здесь осваивались впервые, – сказал Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Сегодня мы гордимся и приумножаем базу, заложенную ветеранами. Мы вышли на уровень добычи руды в 59 миллионов тонн. Сегодня сформирована стратегия развития ЕВРАЗ КГОКа, которая предусматривает внедрение только современных технологий и высокопроизводительной техники. Впереди у нас развитие Собственно-Качканарского месторождения, покупка более мощной техники – БелАЗов грузоподъемностью 220 тонн, и экскаваторов с объемом ковша 20 кубических метров. Это лучший подарок комбинату на 55-летие».

«За 55 лет комбинат прошел много важных этапов развития, – отметил управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев. – В кратчайший срок были построены город, производство, освоена технология и начат выпуск качественного железорудного сырья из руды с низким содержанием железа. Это бесценная заслуга ветеранов, сделавших комбинат мощным и во многих вопросах передовым. Спасибо за труд и профессионализм сегодняшним сотрудникам».

В 1966 году на Качканарском ГОКе началось производство агломерата, с 1970 года комбинат выпускает окатыши. В 2015 году ЕВРАЗ КГОК первым среди российских горно-обогатительных предприятий перешагнул отметку в 2 млрд тонн добытой железной руды, сейчас эта отметка составляет 2,2 млрд тонн. За 55 лет на комбинате изготовлено 405 миллионов тонн концентрата, 152 миллиона тонн агломерата и 207 миллионов тонн окатышей.

Ежегодно в четырех карьерах ЕВРАЗ КГОКа добывают более 59 млн тонн железной руды. Комбинат производит более 6 млн тонн окатышей и более 3,5 млн тонн агломерата в год. Это высококачественное доменное сырье с содержанием железа свыше 60%.

Екатеринбург, служба информации

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