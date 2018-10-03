На улице Амундсена отключились светофоры: водители больше часа стоят в пробке

В Екатеринбурге на въезде в Академический район образовалась огромная пробка. Причиной затора стали неработающие светофоры на улице Амундсена, передает корреспондент РИА «Новый День».

«На перекрестке Амундсена-Объездная работают регулировщики, но они пропускают движение таким образом, что стоит вся улица Амундсена и вся улица Бардина. На дороге колоссальная пробка в обе стороны. Целый час стоим на этом участке», – рассказали очевидцы. Ситуацию усугубляют мелкие аварии на улицах Екатеринбурга. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность на вечерних дорогах оценивается в 8 баллов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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