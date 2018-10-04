Полиция ищет родителей найденного на улице двухлетнего малыша (ФОТО)

В среду, 3 октября, около шести часов вечера на улице был найден мальчик дву-трех лет, гуляющий без родителей. Его нашел и отвел в полицию случайный прохожий.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, ребенок был обнаружен около дома № 25 на улице Петропавловской в Октябрьском районе.

Скриншот с «Яндекс.Карт»

Как говорится в официальном сообщении, мальчику на вид 2-3 года, он одет в светлую кофту с рисунком в виде мишек, голубые махровые брюки, бардовые ботинки. Верхней одежды на мальчике не было. Малыш не разговаривает, поэтому выяснить у него, как его зовут и кто его родители, не удалось. Сейчас ребенок находится в больнице.

Полицейский просят тех, кто что-нибудь знает о мальчике либо его родителях, позвонить по телефонам: 356-42-06, 294-14-94 либо 02.

Екатеринбург, служба информации

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