Шоумены «Уральские пельмени» завоевали статуэтку ТЭФИ

Коллектив «Уральские пельмени» получил престижную телевизионную премию ТЭФИ в номинации «Лучшее юмористическое шоу». Церемония награждения прошла накануне вечером в Московском театре мюзикла.

«Огромное и искреннее спасибо нашим самым замечательным на свете зрителям! Без вашей любви и поддержки не было бы и нас! Перечислить всех, кто делает Шоу «Уральские пельмени», нереально, ведь это почти 200 человек в двух городах – Москве и Екатеринбурге. Но мы хотим передать общую и персональную благодарность каждому из них!» – сообщается на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».

Шоу «Уральские пельмени», выросшее из уральской команды КВН, идет по телеканалу СТС в течение нескольких лет. Коллектив неоднократно номинировался на награду ТЭФИ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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