Мэрия представит в декабре проект реконструкции улицы Толмачева

В администрации Екатеринбурга стартовал второй этап конкурса на разработку дизайн-концепции улицы Толмачева. Планируется обновить участок от проспекта Ленина до улицы Малышева, где располагается кинотеатр «Салют».

Во второй тур прошли 17 из 18 заявившихся участников. Среди них есть как команды архитектурных бюро, так и самостоятельные дизайнеры. Конкурс будет проходить с 12 октября по 19 ноября и предполагает разработку концепции благоустройства улицы Толмачева.

«Сложность задания заключается в том, что конкурсантам предстоит разработать проект улицы, учитывающий охранные зоны и объекты культурного наследия на ней – жилой дом И.А. Петрова второй половины XIX века и ансамбль первой женской гимназии. Нужно придумать, как благоустроить обозначенное пространство, где разместить общественные зоны и многое другое. Одна из самых сложных задач – разработка комбинированной транспортной схемы, которая учитывала бы возможность заезда во дворы и парковки автомобилей, и при этом оставляла бы улицу преимущественно пешеходной», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Жюри рассмотрит проекты с 21 по 27 ноября и выберет трех победителей. Результаты конкурса будут объявлены 3 декабря.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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