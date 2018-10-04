На Уралмаше ночью неизвестные заблокировали автомобиль и требовали 200 тысяч рублей с водителя

Сотрудники Росгвардии задержали в Орджоникидзевском районе мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на местного жителя.

Инцидент случился сегодня ночью в 01:30 в районе перекрестка улиц Бабушкина и Энтузиастов. Со слов пострадавшего, на дороге его автомобиль ВАЗ заблокировали три иномарки. Из машин вышли несколько мужчин и начали требовать с водителя 200 тысяч рублей под предлогом, что он совершил ДТП. Нападавшие угрожали ножом, затем избили горожанина и угнали его автомобиль.

Местный житель обратился за помощью к экипажу росгвардейцев, дежуривших неподалеку. Правоохранители вместе с ним объехали район и в одном из дворов увидели иномарку, схожую с той, на которой передвигалась компания угонщиков. При приближении патруля машина попыталась скрыться, но на улице Красных Командиров стражи порядка сумели ее заблокировать. Из автомобиля выбежали двое молодых людей и бросились в разные стороны. Один из них был задержан на перекрестке улиц Лобкова и Стачек. После проверки документов росгвардейцы выяснили, что перед ними 29-летний житель Артинского района. Избитый водитель опознал в нем одного из нападавших.

На место была вызвана следственно-оперативная группа, подозреваемый передан полиции для дальнейшего разбирательства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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