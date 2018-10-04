Автомобилистов, не оплативших парковку, начинают штрафовать (ВИДЕО)

В Екатеринбурге начинают штрафовать автомобилистов, которые оставляют машины на платных парковках, игнорируя устройства для сбора денег. Об этом рассказал представитель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Александр Вегнер.

По его словам, с 3 октября вступили в силу изменения в закон «О полиции», теперь органы МВД обязаны предоставлять органам местного самоуправления информацию о владельцах транспортных средств, и мэрия сможет рассылать штрафы екатеринбургским водителям. «До момента принятия поправок ГИБДД отказывалась предоставлять нам персональные данные, мотивируя это законом. Теперь мы их можем получать. Уже отправили несколько сотен запросов, в течение пяти рабочих дней нам должны ответить, так что на следующей неделе планируем получить первые данные», ‒ сказал Александр Вегнер.

Автомобилистов, не оплачивающих парковку, начинают штрафовать

Нарушителей будут выявлять с помощью комплексов «Паркон». Правда, их у Екатеринбургской мэрии только шесть штук. «Специальные автомобили перемещаются по парковочному пространству, фиксируют, кто припаркован, а спустя 15-20 минут проезжают снова, фиксируют, кто остался. Если парковка оплачена, машина в базу штрафников не попадает ‒ «Паркон» позволяет сличать базу», ‒ пояснил Вегнер.

Сейчас в Екатеринбурге 2,5 тысячи платных парковочных мест и 75 паркоматов. По словам чиновника, поломка устройства ‒ не повод не платить. «У нас есть телефон, куда можно позвонить и сообщить об этом, но вообще обычно их несколько стоит, и обязанность гражданина ‒ оплатить», ‒ заявил он.

Сотрудник мэрии также уточнил, что администрация Екатеринбурга только к новому году планирует ввести т. н. карты резидента, которые позволят оставлять машину на платной парковке. «Пока мы пользуемся опытом соседних городов ‒ Перми, Тюмени, Казани, Москвы. Карты, которые будут стоить от 1 до 3 тысяч рублей в год, позволят парковаться в течение дня без оплаты. По ночам ‒ с 8 вечера до 8 утра ‒ и в выходные дни мы хотим сделать бесплатным парковочное пространство», ‒ сообщил Вегнер.

По его словам, штрафы составят от 1 до 3 тысяч рублей, постановления будут выноситься на административных комиссиях. Цель мэрии ‒ сократить автомобильный трафик в центре Екатеринбурга. «Мы создаем перехватывающие парковки, как на Ботанике, работаем в направлении Уралмаша и других частей города, чтобы граждане могли перемещаться на общественном транспорте. Мы бы хотели, чтобы они пользовались им при поездках в центр», ‒ добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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