В Кольцово приостановили обслуживание турецкой авиакомпании Atlasglobal из-за долгов

Кольцово с сегодняшнего дня прекращает обслуживание рейсов турецкой компании Atlasglobal Airlines. Причина – долги за аэропортовые услуги и наземное обслуживание рейсов. Перевозчик не выполнил ранее взятые на себя обязательства по погашению дебиторской задолженности, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

«Начиная с рейса КК-6708 в Даламан и до полного погашения долга аэропорт Кольцово не будет обслуживать рейсы Atlasglobal Airlines. Авиакомпания была заранее уведомлена о прекращении обслуживания, для того, чтобы иметь возможность проинформировать своих пассажиров», – пояснили в Кольцово.

Добавим, что указанный рейс КК-6708 по расписанию должен был вылететь в 14:00, но отложен на 15:00.

Турецкая авиакомпания Atlasglobal выполняет рейсы из Антальи и Даламана. Пассажирам, которые приобрели билеты на эти направления, следует обратиться в авиакомпанию или к туроператорам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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