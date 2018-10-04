Свердловская молодежь оказалась самой активной в прохождении диспансеризации

В Свердловском областном центре медицинской профилактики проанализировали, какие возрастные группы населения активнее всего проходят диспансеризацию. Как выяснилось, чаще всего ‒ это молодые люди от 21 до 36 лет.

«По данным на 31 августа этого года, из лиц, подлежащих диспансеризации в текущем году, прошел обследование каждый второй молодой человек (51,2%). Причем женщины оказались активнее мужчин (52,7% против 47,3%)», ‒ сообщила «Новому Дню» сотрудник СОЦМП Анастасия Гурьянова, проводившая анализ.

Также там рассказали, что в возрастной группе 39-60 лет диспансеризацию прошли 38,1%, а в группе 60 лет и старше ‒ 43,5%.

Там напомнили, что пройти обследование в этом году могут люди, чей год рождения 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997.

Диспансеризация бесплатна и проводится в поликлиниках по месту жительства или прикрепления. Подробнее об этом можно узнать на сайте Свердловского областного центра медицинской профилактики.

Екатеринбург, служба информации

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