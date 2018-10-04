ЧТПЗ расторг все действующие договоры залогов акций

ПАО «ЧТПЗ» расторгло договоры залога акций ПАО «ЧТПЗ» и АО «ПНТЗ» в сентябре 2018 года с банками-кредиторами – «Газпромбанком» и ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. В настоящий момент Группа ЧТПЗ не имеет залоговых обязательств по кредитному портфелю.

«Постоянная работа компании по повышению результатов деятельности, контролю долговых обязательств и конструктивный подход со стороны банков-партнеров позволили перейти на кредитование без залогов. Мы благодарны нашим финансовым партнерам за высокую оценку кредитного качества Группы ЧТПЗ и подтверждаем готовность работы на взаимовыгодных условиях со всеми кредиторами и инвесторами», – сказал директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.10.18

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