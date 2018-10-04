В Екатеринбурге музыкальная школа оштрафована на 50 тысяч рублей за отсутствие кодекса этики

В Екатеринбурге по решению суда оштрафована музыкальная школа № 3 имени Шостаковича за нарушение антикоррупционного закона. В учебном заведении не оказалось документов, исключающих конфликт интересов.

Все началось весной этого года с прокурорской проверки школы по жалобам бывших работников, подавших гражданские иски о восстановлении их на работе. Выяснилось, что руководитель учреждения не выполнил требования ст. 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции».

«Должен быть принят кодекс этики и служебного поведения работников организации, документ предусматривает предотвращение и урегулирование конфликта интересов. В музыкальной школе часть необходимых документов отсутствовала, а те, что были – имели формальный характер, также усматривался конфликт интересов», – сообщили в пресс-службе областного суда.

В мае прокуратура вынесла руководству школы представление, предложив устранить нарушения в срок до 8 июня. Но ответа не последовало. Тогда против школы было возбуждено административное дело по ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора». В июле Кировский райсуд оштрафовал учебное заведение на 50 тысяч рублей.

Юристы школы пытались обжаловать решение в областном суде, но судья апелляционной инстанции, проверив материалы дела, не нашел оснований для отмены штрафа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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