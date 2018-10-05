В Нижнем Тагиле произошел выброс ядовитого газа

В Нижнем Тагиле произошел выброс двуокиси азота в атмосферу. Как сообщает местное агентство «Все новости», станция контроля зафиксировала превышение содержания в воздухе вышеуказанного вещества. При предельно допустимой среднесуточной концентрации в 0,04 она составила 1,2. Данные о загрязнении передала станция контроля в посёлке Северный, рядом с которым расположены химзавод «Планта» и предприятие «Уралхимпласт».

Двуокись азота относится к веществам второго класса опасности. При высоких концентрациях действует как острый раздражитель. «Все новости» также напоминают, что ещё один крупный выброс загрязняющих веществ происходил в Нижнем Тагиле в первой половине сентября. Тогда станция контроля на Северном передавала данные в Минприроды о повышенной концентрации в воздухе сероводорода – от 2,5 до 5 раз.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.18

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