Полиция назвала подробности вооруженного нападения и ограбления у банка

Как сообщают местные СМИ, накануне вечером трое неизвестных с оружием ворвались в отделение банка «Нейва» на Крауля, 44. По данным информагентств, сначала злоумышленники повалили на пол охранника финансовой организации. А после у одного из клиентов забрали сумку, в которой было около 5 миллионов рублей. По предварительным данным, потерпевший торгует одеждой на рынке «Таганский ряд».

Корреспондент «Нового Дня» обратился за разъяснением ситуации к пресс-секретарю ГУ МВД России по Свердловской области Валерию Горелых. Тот, в свою очередь, официально опроверг информацию местных СМИ о том, что вооруженному нападению подвергся банк «Нейва». По словам полковника Горелых, инцидент произошел 4 октября в 17:30 возле здания банка на Крауля, но нападению подверглось не кредитное учреждение, а конкретное лицо. «У здания одного из банков на Крауля трое неизвестных в масках с применением травматического оружия произвели несколько выстрелов во входящего в банк молодого человека 1992 года рождения, официально нигде не работающего гражданина Республики Киргизия», – пояснил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерию Горелых.

По словам пресс-секретаря Свердловского полицейского главка, потерпевший попытался войти в банк, но в этот момент на него напали. Злоумышленники похитили у молодого человека несколько миллионов рублей и скрылись с места преступления на легковом автомобиле. Госпитализация потерпевшему не потребовалась, поясняет полковник Валерий Горелых.

Он дополнил, что в ходе осмотра места происшествия органы внутренних дел изъяли ряд вещественных доказательств: записи с камер видеонаблюдения и несколько гильз от травматического оружия: «По данному факту следственные органы отдела полиции № 9 по Екатеринбургу возбудили и расследуют уголовное дело по части 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный организованной группой лиц». Сыщики отрабатывают на причастность лиц ранее судимых, склонных к такого рода противоправным деяниям. Отрабатываются различные версии произошедшего. Выясняется, не было ли недоброжелателей у владельца этих денег. Не поступали ли ему какие-то угрозы. Не был ли он должником», – отметил Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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