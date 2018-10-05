Уральцы слушают по 200 песен в день в среднем

Жители регионов Большого Урала слушают, в среднем, по 200 песен в день со своих смартфонов. Такие данные обнародовали представители «МегаФона». Таким образом, музыка играет около трети дня, причем чаще всего уральцы слушают отечественные хиты.

В топе треков ‒ песня «Каждый раз» певицы Монеточки, «Обезоружена» Полины Гагариной, «Я – молодец» группы «Звери», «Ребенок рожден сиять» Элджея, «Ты моя офигенная» Stafford63 и «Стань океаном» группы «Непара».

«Чаще всего эти и другие мелодии слушают свердловчане, югорчане, тюменцы и челябинцы. В этих регионах проживают самые активные аудиалы», ‒ отметили в пресс-службе «МегаФона».

Там также напомнили, что сотовый оператор предлагает своим клиентам опцию «МегаФон. Музыка», которую можно подключить на любом тарифе и получить безлимит на «Яндекс.Музыку», Boom и «Звук».

«С начала года число пользователей сервиса выросло в семь раз – ежедневно его подключали свыше сотни уральцев. Чаще всего «МегаФон.Музыку» выбирают мужчины со смартфонами на базе Android и женщины с iOS», ‒ сказали в компании.

Кроме того, у оператора есть тариф «Включайся! Слушай», разработанный на основе анализа больших данных – музыкальных предпочтений миллионов клиентов. Тариф предполагает безлимитный доступ к приложениям и радиостанциям, включая весь песенный контент соцсети «ВКонтакте».

«Наши абоненты все больше времени проводят в сети, а некоторые меломаны уже перешли в режим нон-стоп, загружая музыку с самого утра и прослушивая свыше десяти треков за час. Самым музыкальным месяцем с начала года стал август – в это время уральцы активнее всего настраивались на песенную волну», – сказал директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

Отметим, что для музыкальных сервисов требуется быстрый мобильный интернет. По данным Ookla и Speedtest, именно «МегаФон» предоставляет лучшие скорости по передачи данных в России, в том числе ‒ на Урале.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.18

«Система расправилась с человеком, который преданно служил ей»: политологи о приговоре Николаю Сандакову. / Пожар на Ганиной Яме устроил поджигатель и похититель пожертвований. / Замглавы минстроя Чибиса отправят на губернаторство в Курск. Его пост отдадут свердловскому чиновнику?. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»