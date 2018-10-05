В школьные каникулы из Екатеринбурга запустят дополнительные поезда в Казань и Питер

Ради уральских школьников железнодорожники запускают дополнительные поезда из Екатеринбурга в Казань и Санкт-Петербург, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СвЖД.

Так, в Татарстан будет ходить поезд №223/224 ‒ 27 и 29 октября, а также и 2 ноября в 21:30. Обратно из Казани дополнительные составы будут пущены 28 и 31 октября, а также 4 ноября в 21:58.

В Санкт-Петербург назначили два дополнительных поезда №571/572. Из Екатеринбурга они отправятся 27 и 31 октября в 15:05, а обратно поедут 29 октября в 18:43 и 2 ноября в 21:45.

«В случае высокого спроса на билеты количество дополнительных поездов может быть увеличено, также в уже назначенные составы могут быть включены дополнительные вагоны», ‒ добавили в пресс-службе дороги.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.18

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