«Автомобилист» обыграл на выезде «Амур», добившись 14-й победы подряд

Екатеринбургский «Автомобилист» выиграл выездной матч в Хабаровске с местным «Амуром». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

«Автомобилист» первым открыл счет в матче благодаря точному броску Вячеслава Литовченко. Затем Франсис Паре увеличил преимущество уральцев до 2:0. Во второй половине матча хозяева смогли восстановить равновесие в счете усилиями Владислава Ушенина и Игоря Руденкова. Однако третий период вновь остался за «Автомобилистом» – голами отметились Дэн Секстон, Иван Вишневский и Максим Рассейкин.

Команда Андрея Мартемьянова не знает поражений со старта сезона КХЛ. «Автомобилист» продлил победную серию до 14 игр подряд и остается лучшим клубом лиги на данный момент.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.18

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