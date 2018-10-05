«Едем со скоростью 3 км в час» – Пионерский поселок заволокло паром после порыва трубы (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня днем в Екатеринбурге случилось коммунальное ЧП. На улице Маяковского на перекрестке с Уральской прорвало трубу с горячей водой. Из-за дождя и аварии улицы мгновенно заволокло густым паром. «Не видно ничего на расстоянии вытянутой руки, приходится ехать со скоростью три километра в час», ‒ говорят водители.

Фантастический туман

Пешеходам тоже пришлось обходить опасные участки ‒ на поверхность вышла горячая вода, подтоплены тротуары и пешеходные переходы, перебраться, не промочив ноги, практически невозможно.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕТК, авария произошла около 13 часов по местному времени. «Ремонтные бригады были на месте уже через полчаса после того, как поступил сигнал. Сразу же перекрыли воду, оценили поврежденный участок и откачали воду. Сейчас идут аварийно-восстановительные работы», ‒ сказали агентству в пресс-службе энергокомпании.

Там пояснили, что горячая вода и теплоснабжение отключены не будут, в зоне аварии находятся 13 жилых домов, однако на время ремонта могут быть снижены параметры ГВС ‒ до 50 градусов. «Порыв произошел на подающем трубопроводе, поэтому пока переключили на обратный, ремонт должен закончиться завтра днем», ‒ добавили в ЕТК.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 05.10.18

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