В пьяном ДТП под Туринском погиб 15-летний мальчик

Ночью в ДТП под Туринском погиб 15-летний мальчик. Подросток находился на переднем пассажирском сидении ВАЗ 21104, управлял машиной 32-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением, автомобиль вынесло в кювет, где он столкнулся с железобетонными плитами. Мужчина мог быть пьян. Сейчас он находится в реанимации с тяжелыми травмами. Еще один пассажир тоже был госпитализирован в хирургию ЦРБ города Туринска. Уже известно, что все трое не были пристегнуты.

«На месте ДТП работает следственно-оперативная устанавливаются все обстоятельства происшествия. Госавтоинспекция обращается к населению сообщать о водителях, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Именно благодаря неравнодушию граждан и их участию в выявлении фактов пьяного вождения, можно спасти человеческие жизни», – сказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.10.18

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