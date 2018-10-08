Губернатор Куйвашев опять улетел в Париж

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев снова улетел в Париж. Там пройдет презентация заявки Екатеринбурга в штаб-квартире ЮНЕСКО, а потом концерт пианиста Дениса Мацуева.

«Куйвашев выступит на полях заседания исполнительного совета ЮНЕСКО, где презентует постоянным представителям стран-членов организации потенциал Свердловской области, а также проект «Экспо-2025 в Екатеринбурге», ‒ сообщили в департаменте информполитики региона.

Напомним, судьба заявки уральской столицы на проведение выставки «Экспо-2025» станет известна в ноябре на очередной генассамблее МБВ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.18

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