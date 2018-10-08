На Ботанике ночью сгорели три машины

Минувшей ночью в микрорайоне Ботаническом в Екатеринбурге сгорели три автомобиля. Об этом РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Информация о возгорании поступила около трех часов ночи. ЧП случилось возле дома на улице Фучика.

«Сгорел автомобиль ВАЗ-2114, также повреждены моторный отсек, салон и кузов автомобилей Suzuki SX4 и Hyundai Solaris», ‒ сказали в ведомстве.

Причины пожара пока не называются.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.18

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