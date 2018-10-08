В центре Екатеринбурга установят четырехметровый памятник подданным Николая II

В Екатеринбурге появится памятник-стела в честь подданных Николая II, которые последовали в ссылку за императором. Изображения людей будут выполнены в полный рост, а вся композиция будет высотой 4 метра и метр в диаметре.

Памятник установят в честь 100-летия подвига святых Царственных страстотерпцев, его заказал Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь. Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, среди образов подданных Николая II, что добровольно последовали за государем в ссылку в Тобольск и Екатеринбург, скульпторы изобразят генерала Илью Леонидовича Татищева. По словам скульптора Владимира Андреева, его изобразят с Евангелием в руках.

Монумент установят на территории Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.10.18

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