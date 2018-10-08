В четырех свердловских муниципалитетах срывается подключение тепла из-за аварий

В Свердловской области отопительный сезон стартовал в 90 из 94 муниципалитетах. Подключение тепла продолжается в Камышлове, Белоярке, Верхнем Дуброво и Екатеринбурге, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

В администрации Камышлова сообщили, что из-за порывов на двух теплотрассах без отопления остается один многоквартирный дом, в котором проживает 12 человек, и педагогический колледж. По планам, последствия коммунальных аварий должны быть устранены 8 и 10 октября соответственно.

В Белоярском районе из-за прорывов на сетях и пусконаладочных работ на котельной «Кристалл» не т тепла в 11 многоквартирных домах. Устранить нарушения власти обещают сегодня в течение дня.

В Верхнем Дуброво до 10 октября проводится ремонт теплотрассы ОАО «РЖД», поэтому без отопления остаются шесть жилых домов в районе станции Косулино.

В Екатеринбурге тепло получают 99,9 % жителей. В оставшемся жилфонде управляющие компании и коммунальные службы работают над устранением воздуха во внутридомовых системах.

Напомним, ранее власти региона объявили, что отопительный сезон должен начаться во всех муниципалитетах без исключения до 10 октября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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