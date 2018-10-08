Энергетики объяснили, почему у екатеринбуржцев нет тепла

Уже послезавтра, 10 октября, наступает крайний срок, когда у всех без исключения потребителей в Свердловской области должно появиться отопление. Между тем в Екатеринбурге графики пуска тепла были составлены таким образом, чтобы оно было у всех к 1 октября, однако без локальных проблем не обошлось.

Еще на прошлой неделе некоторые горожане жаловались то на отсутствие отопление, то на ограничения горячего водоснабжения. Ситуацию прокомментировал главный инженер по тепловым сетям филиала «Свердловский» компании «Т Плюс» Андрей Шмельков. «В общем и целом график был соблюден, были по отдельным участкам тепловых сетей повреждения, и мы оперативно их устраняли, старались максимально включать дома и объекты соцсферы в график, ‒ сообщил он «Новому Дню». ‒ Более того, по отдельным районам мы старались включать раньше. Например, Уралмаш, улица Победы – там очень много жилья, школ, детских садов, мы их подключили на два дня раньше, чем по графику».

По его словам, пока отдельные повреждения во время пуска отопления случаются каждый год. «У нас работает 22 бригады по устранению повреждений, потому что есть точечные по распределительным сетям, и там не подключены один-два домика. Но надо учесть, что они были пущены в графике, дома прогревались, а сейчас идет устранение текущих повреждений. В основном это распределительные сети после центральных тепловых пунктов. По магистралям, в общем и целом. Повреждаемость минимальная, но там особое внимание мы уделяем, это в первую очередь», ‒ добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.18

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