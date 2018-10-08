Энергетики пожаловались на ЧМ и плохую погоду летом

В Свердловской области подвели итоги летних ремонтных кампаний, которые в этом году оказались укороченными. Как напомнил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов, из-за Чемпионата мира по футболу – 2018, в области действовал т.н. режим технологической тишины.

«Были запрещены любые работы, кроме аварийных, это около полутора месяцев. Причем в эти месяцы было самое хорошее время по погоде для выполнения работ. Но несмотря на перерыв, удалось подготовить объекты энергетики к отопительному зимнему сезону, ‒ сказал он. ‒ Погодные условия этим летом тоже были не самые хорошие, были ураганные ветра, что вносило корректировку, но повреждения устранялись своевременно, и опыт во время ликвидации их неоценим».

Чиновник добавил, что Свердловская область полностью готова к прохождению отопительного сезона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.18

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