В Екатеринбурге территорию модного ЖК захватили уголовники (ФОТО)

В Екатеринбурге очередной скандал на коммунальном рынке. Жильцы нового ЖК «Woods», построенного «Атомстройкомплексом» на УНЦ, восстали против управляющей компании. По мнению собственников квартир, УЖК «Территория-Запад» выставляет огромные счета, при этом не только не исполняет свои прямые обязанности, но всячески вредит жителям при помощи судимых сотрудников.

«Квитанции непрозрачные, отчета по ним УК не дает. За трешку, в которой живут два человека, я платила летом 6 тыс. рублей. Горячей воды не было с 18 мая по 5 июля, в управляющей заявили, что это ТЭЦ-19 отключила, а жильцы выяснили, что дом вообще не от этой ТЭЦ питается. Это либо некомпетентность, либо намеренное вранье. Я склоняюсь ко второму варианту, обманывают постоянно, – рассказала «Новому Дню» одна из жительниц Марина. – К примеру, дом был сдан с готовыми домофонами, они заложены в проекте, но УК заставила жителей заплатить за них по второму разу – по 1,2 тыс. с каждой квартиры, а у нас их 205. За охрану мы платим по 5 рублей 65 копеек с квадратного метра, а никакой охраны нет».

Управляющая компания УЖК «Территория-Запад» принадлежит екатеринбургскому бизнесмену Дмитрию Сеню. В свое время ему удалось получить в управление некоторые новостройки «Атома». Однако, по словам жильцов, компания, принадлежащая Сеню, занимается исключительно сбором денег, а не обслуживанием дома. Такая ситуация людям быстро надоедает, но как только формируется инициативная группа, способная сменить «управляшку», происходит нечто необъяснимое.

«Все жильцы были очень недовольны, мы жаловались в прокуратуру, хотели расторгнуть договор УК. И вдруг двух самых активных, самых возмущенных женщин будто подменили (это хорошо видно по комментариям в группе ЖК ВКонтакте). Они резко начали хвалить управляющую и убеждать соседей ничего не менять. Мне кажется, что их просто купили. Мы предполагаем, что УЖК «Территория-Запад» получает сверхприбыли, собирая деньги с новостроек, не тратясь на их обслуживание, не заботясь о техническом состоянии систем. А когда «высосет» дом – уйдет», – говорит еще одна жительница ЖК «Woods» Татьяна.

Имя собеседницы агентства изменено, так же как и предыдущего спикера (редакция располагает записью разговора с жильцами и их настоящими данными). Женщины говорят, что боятся представителей «Территории-Запад», которые могут решить вопрос с несогласными собственниками при помощи мужчин спортивного телосложения.

СМИ Екатеринбурга неоднократно писали о скандалах между жильцами и ранее судимым Ильей Халиным, которому Дмитрий Сень доверяет охрану своих домов.

У Халина два собственных ЧОПа, официально они никак не связаны с Сенем, но, как правило, именно эти предприятия навязывают жителям новостроек в качестве охранных. Если люди не согласны, их территорию захватывают силой – такие случаи не раз освещали информагентства Екатеринбурга. Дело доходило до заявлений в полицию, в отношении руководства УК проводились проверки на предмет самоуправства. На защиту граждан вставали депутаты, и некоторые дома удалось отстоять.

В ЖК «Woods» люди Халина уже зашли, они «охраняют» имущество и двор. Кроме этого они, по мнению жильцов, хотят построить за счет собственников платную парковку.

Неизвестные установили будку на территории ЖК и заявили жителям, что будут собирать с них деньги за парковку

«Приехали бритые гопники без документов, поставили будку и заявили, что они с нас деньги будут брать. В УК от захватчиков открестились. Мы пожаловались в «Атомстройкмплекс» и по поручению застройщика организацией парковки для жителей ЖК «Woods» занялась компания «НСК». Ее директор Андрей Галаган выгнал бритых парней, поставил шлагбаум, показал проект будущей парковки, который всем понравился, и приступил к работе, – рассказывает Татьяна. – Через некоторое время кто-то уничтожил новую охранную будку. Директор УЖК «Территория-Запад» Ирина Расковалова, проживающая в нашем же доме, объединилась с соседками, у которых нет машин, и начала убеждать людей в том, что парковку надо сделать самим, взяв землю в аренду у муниципалитета, а потом нанять некий ЧОП. Вероятно, тот же, с бритыми парнями».

По словам жителей дома, ни плана, ни сроков, ни цен Расковалова с соратниками не озвучивают, с соседями не общаются, просто блокируют работу компании, действующей по поручению «Атомстройкомплекса», организовали против нее и несогласных собственников целую пиар-кампанию в СМИ.

Фото жителей ЖК «Woods»

Паркинг в ЖК еще не построен, он будет оборудован в последней очереди. Люди, испытывающие огромные неудобства из-за невозможности припарковать автотранспорт, подготовили заявление в прокуратуру и в департамент Госжилстройнадзора с требованием проверить деятельность УЖК «Территория-Запад». Директор управляющей компании Ирина Расковалова отказалась разговаривать с корреспондентом «Нового Дня». «Я не даю по телефону никаких комментариев», – заявила она в ответ на вопрос о том, действительно ли УК препятствует строительству парковки.

«Новый День» обратился к застройщику. По словам главы отдела экономической безопасности ООО «Атомстройкомплекс-строительство» Андрея Медведева, на территории выделенного под строительство ЖК земельного участка в настоящее время организована гостевая парковка на 51 машино-место. Она предназначена для краткосрочного хранения автомобилей.

«Сохранность этой гостевой парковки по поручению инициативной группы собственников ЖК «Woods» и Атомстройкомплекса в настоящее время обеспечивает ООО «НСК», – говорит Медведев. – До этого, в конце 2017 – начале 2018 года действительно имел место факт попытки незаконного захвата части земельного участка криминальными структурами с целью организации несанкционированной платной парковки. Этот захват сопровождался повреждением имущества НСК, угрозами физической расправы в отношении его сотрудников, но, тем не менее, бесплатная гостевая парковка была организована и никаких незаконных платных парковок на территории предназначенного под строительство ЖК земельного участка в настоящее время нет».

Медведев подтвердил, что эти же криминальные структуры не прекращают попытки организовать незаконные парковки на соседних земельных участках. «Они используют все имеющиеся в их распоряжении инструменты, в том числе, пытаются любыми способами дискредитировать деятельность «Атомстройкомплекса» в глазах жителей ЖК «Woods», – сказал Андрей Медведев.

Вместе с тем, он пообещал, что застройщик выполнит все свои обязательства перед собственниками ЖК. Так, в первом полугодии 2019 года планируется введение в эксплуатацию автостоянки для постоянного хранения автотранспорта, как это и предусмотрено разрешительными документами.

ЖК «Woods» с высоты птичьего полета

Стоит отметить, что ЖК «Woods» был признан самым популярным проектом «Атома» в прошлом году. Он представляет собой четыре 27-этажных высотки рядом с сосновой рощей, которая стала настоящей изюминкой жилого комплекса. «У нас комплекс великолепный – с парком, хорошей отделкой общедомовых пространств, видно, что застройщик не пожалел денег на благоустройство и озеленение. Но управляющая за всем этим не ухаживает, не выполняет свои прямые обязанности, как мы ни просили. Мы хотим как можно скорее избавиться от этой УК и полукриминальных элементов, которых она пустила в наш дом», – резюмируют жители.

Екатеринбург, служба информации

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