МЧС предупредило о штормовом ветре

Свердловское управление МЧС России предупредило уральцев о штормовом ветре. По данным ведомства, завтра и в среду ожидается усиление ветра до 25 м/с и более.

«Информация о неблагоприятных погодных явлениях с рекомендациями по снижению рисков и смягчения последствий возможных происшествий направлена в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры», ‒ сказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Там рекомендуют жителям региона ограничить работы на открытом воздухе и особенно на высоте, воздержаться от походов в лес, не прятаться от ветра у стен домов, рекламных конструкций и деревьев, а также не парковаться возле них. «О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101», ‒ добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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