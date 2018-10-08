В Свердловской области за весенне-летний сезон случилось 475 лесных пожаров

Уральская база авиационной охраны лесов готовит приказ об официальном закрытии пожароопасного сезона в Свердловской области. По данным регионального департамента лесного хозяйства, за прошедшую неделю не было ни одного природного пожара.

Как сообщил директор ведомства Олег Сандаков, всего с начала весенне-летнего периода в области было ликвидировано 475 лесных пожаров. От огня пострадали более 6 тысяч гектар леса. 83% возгораний пришлось тушить в течение суток. Все случившиеся на территории области лесные пожары не задели населенные пункты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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