Жители Екатеринбурга пожаловались на отсутствие льготного лекарства от астмы

В Екатеринбурге наблюдаются перебои поставок в аптеки льготных лекарств, выписанных по рецепту. Речь идет о гормональном ингаляционном препарате «Симбикорт Турбухалер», который назначают больным астмой.

О проблеме «Новому Дню» рассказал житель Октябрьского района Александр: «Почти месяц не могу получить это лекарство, потому что его нет в аптеке. На наш район почему-то было закуплено всего 600 упаковок, хотя в препарате нуждаются 1 900 человек. Рецепт на «Симбикорт» нужно брать каждый месяц. А поскольку мучают приступы, пришлось искать и покупать препарат за свои деньги. Стоит он недешево – 3 тысячи рублей».

В аптеке «Радуга», которая занимается отпуском льготных лекарств, подтвердили слова горожанина. Фармацевт рассказала, что в данный момент рецепты на «Симбикорт Турбухалер» стоят на отложенном обеспечении, согласно приказу № 1175. Это означает, что люди могут получить льготный препарат в течение 30 дней, как только он появится в аптеке. «Минздрав Свердловской области проводил первую закупку, лекарство было получено и выдано по тем рецептам, что были отложены. Сейчас ждем следующей закупки министерства», – отметила собеседница агентства.

Пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков сообщил «Новому Дню», что конкретно по этому препарату конкурс уже состоялся. Лекарство начнут развозить в аптеки на этой неделе. «Если есть персональные трудности с получением препарата, надо обратиться на горячую линию минздрава», – посоветовал он.

Задать вопросы по поводу лекарственного обеспечения можно по городскому номеру: 8 (343) 385-06-00 и бесплатному федеральному номеру: 8-800-1000-153. Режим работы операторов контакт-центра: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45, суббота и воскресенье – выходные дни.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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