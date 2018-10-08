«Его обманным путем заманили в полицию»: жительница Нижнего Тагила рассказала, что правоохранители избили её мужа в ОП (ФОТО)

Житель Нижнего Тагила оказался в больнице после того, как сходил в полицию. По словам его супруги, правоохранители пристегивали 33-летнего мужчину к батарее, били и надели пакет на голову. Подробности – в репортаже «Нового Дня».

Житель Нижнего Тагила после похода в полицию оказался на больничной койке. Наталья – супруга мужчины – рассказывает, 3-го октября к ним домой пришел оперуполномоченный и сказал, что у Максима Червоткина есть неоплаченные штрафы. Тем же вечером Максим отправился в полицию, где и провел ночь.

«Полицейские начали задавать вопросы: «Что ты за последнее время совершал противозаконного?», при этом они избивали его, – рассказывает Наталья. – А потом отвели его в кабинет. В 10 утра пришел следователь и сказал, что в селе Николо-Павловское произошла кража и именно с этим связан вызов Максима в полицию, его подозревают в хищении драгоценностей».

Наталья говорит, заявление о краже написала сожительница её знакомого, который проживает в селе Николо-Павловское. Якобы у Натальи есть ключи от этой квартиры, которые она передала своему супругу и он украл драгоценности из жилища заявительницы. Супруги причастность к краже отрицают. Это, со слов Натальи, подтвердила проверка на полиграфе. После чего Наталью и Максима отпустили из полицейского участка. Супруги отправились в травмпункт – снять побои, которые по их словам, были нанесены Максиму. К выходным мужчине стало хуже. «Мужа увезли в больницу», – говорит Наталья.

По ее словам, у Максима отбиты почки, на лице и руках синяки и ссадины. Женщина обратилась в следственный комитет. Супруга Максима хочет добиться того, чтобы наказали правоохранителей, которые, по ее мнению, избили её мужа.

В Следственном комитете пока не смогли прокомментировать заявления тагильчан, отметив, что проводится проверка. Проведет проверку и ГУВД, пока же по поводу изложенного тагильчанкой руководитель пресс-службы полицейского Главка Валерий Горелых сообщил следующее: «Если эти сведения окажутся правдой, последуют адекватные меры реагирования со стороны МВД, вплоть до увольнения из органов и привлечения к уголовной ответственности. Но это произойдет не раньше, чем завершится проверка. Пока же однозначно утверждать, что сыщики являются злостными нарушителями, по меньшей мере необъективно».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.10.18

Руководители турагентств сидят возле офиса «РоссТура»: они берут кредиты, чтобы расплачиваться с клиентами за сорванные отпуска (ВИДЕО). / Жители Екатеринбурга пожаловались на отсутствие льготного лекарства от астмы. / В Свердловской области за весенне-летний сезон случилось 475 лесных пожаров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»