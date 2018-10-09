Ураган на Урале: тысячи человек без света, повалены деревья и рекламные щиты (ФОТО)

Этой ночью в Свердловской области бушевал сильный ветер. К утру около 8 тысяч человек остались без света, повалены деревья, сорваны рекламные конструкции.

Порывы ветра достигали 25 м/с. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МРСК Урала, электроснабжение нарушено в 45 населенных пунктах. Без электроснабжения остались населенные пункты в Ревдинском, Режевском, Сысертском, Белоярском, Арамильском, Среднеуральском, Горноуральском городских округах, без света сидят 8 тысяч человек. Энергетики устраняют последствия непогоды.

В Екатеринбурге ветром повалило деревья и рекламные конструкции.

Авиасообщение из-за ветра оказалось практически не нарушено, на несколько часов задержались два рейса – из Москвы и Антальи, их направляли в Челябинск. Сейчас самолеты взлетают и приземляются по графику.

Екатеринбург, служба информации

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