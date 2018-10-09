«Большой Екатеринбург уже есть, юридически он не нужен», – экономист

Руководитель Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова прокомментировала идею создания Большого Екатеринбурга – агломерации уральской столицы и городов-спутников. По ее словам, де-юре закреплять статус не требуется.

«Естественные законы экономики уже сработали. Распределение специализаций должно быть, так в Германии встречаются главы муниципалитетов и договариваются, что вот один город отвечает за создание пожарной дружины, а другой – за что-то еще. Это такая договорная агломерация», – сказала она.

По ее данным, ежедневно из городов-спутников в Екатеринбург ездят порядка 197 тысяч человек – на работу и учебу.

Напомним также, что в уральской столице разработана «Стратегия развития до 2030 года», которая предполагает еще более тесное сотрудничество с Верхней Пышмой, Арамилью, Сысертью и Березовским.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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