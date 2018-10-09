Так ли нужны Екатеринбургу 5 миллионов жителей и наращивание торговли? – эксперт УРО РАН о вариантах развития уральской столицы

Накануне в Ельцин-центре прошла лекция руководителя института экономики УрО РАН Юлии Лавриковой, которая попыталась рассказать, как ученые видят развитие региональной и муниципальной экономики. «Новый День» приводит выдержки из выступления экономиста.

«За годы рыночной экономики произошло резкое сужение экономического пространства. Раньше планово создавались города, был в приоритете ОПК. Когда отпал этот метод управления, произошел резкий отток населения из сельских населенных пунктов. Экономический рост сконцентрировался в нескольких крупных городах – их 18. В них уезжали и уезжают люди, население их возрастает», – говорит эксперт. По ее словам, в Екатеринбурге основной прирост населения идет за счет мигрантов. И есть мнение, что увеличение числа жителей даст скачок в развитии. По мнению московских экспертов, это возможно, если население Екатеринбурга достигнет 5 млн.

Уральские экономисты считают иначе. «Это вызвало у нас бурную дискуссию. Мы сторонники той позиции, что Екатеринбург более 2 млн жителей не переварит. Гораздо интереснее развивать города-спутники, создавая там среду для проживания. Уже сейчас ежедневно 197 тысяч человек ездят в Екатеринбург на работу и учебу из спутников», – говорит Лаврикова.

При этом она отметила, насколько важна территориальная сбалансированность. «В Свердловской области 70 % производства продукции и услуг сосредоточено в Екатеринбурге. Это не может считаться сбалансированным, потому что площадь региона огромна. Население тянется в город, усугубляя проблему. За что ответственны региональные органы – это качество жизни населения. Важно и обустройство территории региона – вплоть до вывоза мусора», – считает Лаврикова.

«Как обеспечить сбалансированное развитие Екатеринбурга? Либо мы сохраняем промышленность в городе, либо делаем упор на сервис и торговлю. Но надо понимать экономические законы. Производительность по сервису и торговле ограничена. А по промышленности – нет. Именно она формирует новые рабочие места для цифровой экономики. И сервис под нее меняется», – отмечает экономист.

По ее мнению, необходимо решить – либо Екатеринбург моноцентрический город, либо полицентрический: «Мы пока напоминаем Москву, хотя развиваем и районы, Солнечный, например. Но строительство домов существенно опережает развитие инфраструктуры. Появляется дисбаланс».

«Без проектного подхода добиться развития точек роста невозможно. Пример – вместе с уральским полпредством мы придумали проект «Арктический вектор уральского созвездия». Без других регионов Большого Урала мы не добьемся значимых результатов. Внутренние связи у нас интенсивнее, чем с другими территориями. У нас промышленно развитый юг и природно-сырьевой север, которому нужны технологии. Будет разделение специализаций», – прогнозирует эксперт.

Разница в развитии территорий и ориентированность на центр – проблемы, о которых говорится не первый год и касаются они Федерации в целом: «Есть проблема – рост разорванности экономического пространства. В 2014 разница по доходам между крайними регионами составляет 5,4 раза. Она специально поддерживается государством на приемлемом уровне, она управляемая. По валовому региональному продукту в 2000 году разница составляла в 334 раза между крайними регионами (Москва не в счет), а в 2014 – уже 724 раза. Отсутствует межрегиональный обмен, плюс рождаются социальные конфликты, например, отсюда желание Татарстана получить самостоятельность».

«Нам интересно инфраструктурное развитие, поскольку три четверти трафика идет через Москву, – говорит экономист. – Из Екатеринбурга во Владивосток дешевле улететь Москву, и это тормозит экономическое развитие. Но Крымский мост показал, что если навалиться, то можно быстрый эффект получить. Мощнейший пространственный фактор в России не стал пока фактором экономического роста. Хотя потенциал большой».

Лаврикова отметила, что стратегия пространственного развития РФ обсуждается два года, но ее пока так и не приняли. Есть два момента, за которые столкнулись два лагеря, пояснила эксперт: «Одни за то, что рост надо сосредоточить в крупнейших городах, а остальная территория пусть втягивается. Это сторонники централизованного подхода. Другие говорят, что это неправильно, нужен полицентрический метод, и развивать надо разные центы разного уровня. Так равномерней. Первый подход предлагают москвичи, второй – депутаты Госдумы. Вроде бы вторые побеждают. Второй момент – можно говорить о развитии городов, а можно о среде. Или инфраструктуру развивать, или города».

По словам руководителя Института экономики, должно появиться содействие развитию межмуниципального сотрудничества. «Нормативные рамки складываются так, что потратить деньги субъекта РФ на межрегиональный проект – это нецелевое расходование и уголовное дело. Но это нужно для развития экономики. В Германии главы муниципалитетов могут договориться, разделиться по специализации. У нас же институциональные барьеры», – отметила Юлия Лаврикова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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