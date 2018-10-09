Из Екатеринбурга в Париж можно будет летать каждый день

Россия и Франция увеличивают частоту авиасообщения между странами. Как сообщается в официальном пресс-релизе Минтранса РФ, соглашение о новых условиях взаимодействия было достигнуто в ходе консультаций авиационных властей Российской Федерации и Французской Республики.

С российской стороны в них приняли участие представители Минтранса России, посольства России во Франции, авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «ЭйрБриджКарго» и аэропорта Домодедово. С французской стороны в консультациях участвовали представители авиационных властей Французской Республики, Министерства иностранных дел и международного развития, посольства Франции в России, а также представители авиакомпаний Air France, Aigle Azur и XL Airways.

Полномасштабные консультации авиационных властей России и Франции не проходили с 2012 года, накопилось много вопросов.

По результатам переговоров в таблицу маршрутов межправительственного соглашения о воздушном сообщении от 2 июля 2001 года внесено два новых пункта – Монпелье и Марсель. В рамках переговоров российская сторона добилась беспрецедентного увеличения количества полетов – с 87 до 121 рейса в неделю.

Теперь российские перевозчики смогут увеличить количество выполняемых рейсов по маршрутам Москва – Париж, Москва – Ницца и Санкт-Петербург – Ницца на 7 рейсов в неделю, а также начать выполнение полетов по новым направления Москва – Монпелье, Москва – Марсель, Москва – Бордо с частотой 5 рейсов в неделю на каждом направлении. Принимая во внимание, что квота полетов была распределена преимущественно между Москвой и Санкт-Петербургом, а российские регионы оставались неохваченными, закреплена договоренность о предоставлении дополнительных прав при выполнении полетов по маршруту Екатеринбург – Париж и Калининград – Париж. Теперь полеты по указанным направлениям смогут выполняться с частотой до 7 рейсов в неделю. Кроме того, по результатам переговоров увеличено количество назначенных перевозчиков на маршрутах Москва – Ницца и Санкт-Петербург – Ницца до трех и двух соответственно, что, несомненно, увеличит конкуренцию на линиях.

В два раза увеличена квота на выполнение нерегулярных рейсов из России во Францию – с 40 до 80. Предоставлены и дополнительные права российским грузовым перевозчикам: теперь полеты из России в Париж смогут выполняться с частотой 5 рейсов в неделю. Получено столь необходимое для грузовых перевозчиков право совмещения промежуточных пунктов и пунктов за пределами Франции, что позволит перевозчикам существенно снизить издержки.

Французской стороне было предоставлено право осуществления полетов в РФ для второго перевозчика, отметили в пресс-службе Минтранса РФ.

Екатеринбург, Елена Васильева

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