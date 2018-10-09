Российские ученые впервые нашли «родильный дом» мамонтов в Арктике (ФОТО)

Уральские ученые завершили свою экспедицию на Гыданский полуостров, пока еще мало изученный. Исследователи были удивлены огромным количеством костей периода жизни мамонтов. Впервые в Арктике было обнаружено скопление костей новорожденных животных. Находки сегодня в Екатеринбурге показал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев.

Гыданский полуостров находится на севере Западно-Сибирской равнины, между Таймыром и Ямалом, но, в отличие от них, как отметил Косинцев, Гыдан пока еще мало изучен. «Я был там в начале двухтысячных, тогда раскопали мамонта, нашли шерсть, ногу, но это была единичная находка. Тогда местные жители сказали, что есть места, где очень много костей. Много костей на севере обычно значит 20, 40 костей. А когда мы в этот раз оказались на полуострове, то были потрясены. Одно местонахождение дало более 1,5 тысяч костей. Это самое крупное местонахождение костей в Российской федерации», – рассказал ученый.

По его словам, очень важное отличие этого скопления останков от других – большое количество костей не только мамонтов, но и его так называемых спутников: северного оленя, овцебыка, бизона. Другой важный момент – кости новорожденных животных. Косинцев показал плечевые кости новорожденного мамонта и мамонта возрастом около года, взрослой особи северного оленя и новорожденного олененка, тазовую кость мамонтенка, которого съели хищники, кости новорожденных лошади и овцебыка. Здесь же обнаружилось скопление сброшенных рогов северного оленя – небольших, очевидно, от самки, которые сбрасывают рога сразу после родов. «Это первая точка, по крайней мере в Арктике, где мы имеем, условно говоря, родильный дом видов мамонтовой фауны», – поделился сотрудник УрО РАН. Теперь ученым предстоит выяснить, постоянно ли эти виды жили на полуострове или приходили сюда рожать.

«Найдены останки видов, которые вообще крайне редко встречаются, а для территории северо-западной Сибири найдены впервые. Это кости пещерного льва и пещерного бурого медведя. На столь северных широтах такие находки очень редкие», – отметил Павел Косинцев. Ученые отправят образцы костей на исследования, в том числе, установят точное время жительства этих животных. Пока известно лишь, что это период от 50 до 10 тысяч лет назад.

К слову, во время экспедиции исследователи изучили не только мир животных, но и людей. Косинцев рассказал, что вместе с ними работали чешские археологи, занимающиеся особенностями жизни в тундре. «Современные ненцы по образу жизни соответствуют охотникам на оленей эпохи мамонтов. Различие – в древности охотники ходили за мясом, то есть олени мигрировали, а охотники ходили за ними и по пути ели. А современные ненцы водят мясо с собой, но водят не туда, куда сами хотят, а туда, куда надо оленям», – пояснил Косинцев.

В следующем сезоне ученые планируют вернуться на Гыданский полуостров, пока же им предстоит провести все необходимые экспертизы и решить вопрос с финансированием будущей экспедиции.

Екатеринбург, Арктика, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук

Екатеринбург, Арктика. Другие новости 09.10.18

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