На Урале изъято полторы тонны нелегальных сигарет

Полторы тонны нелегальных сигарет изъято в Свердловской области. Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, выявлена схема, согласно которой предприниматели закупали табачные изделия в Киргизии, а потом доставляли их в Екатеринбург. В ходе досмотра поступившего груза таможенники выявили отсутствие акцизных марок, что означало, что сигареты попали в РФ нелегально.

По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь товар может быть конфискован. Экспертизу его качества проведет Роспотребнадзор.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 09.10.18

В гордуме Екатеринбурга скандал и раскол: депутаты не поделили профильные комиссии. / Российские ученые впервые нашли «родильный дом» мамонтов в Арктике (ФОТО). / Из Екатеринбурга в Париж можно будет летать каждый день. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»