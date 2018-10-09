Филологи, журналисты и другие гуманитарии будут командовать взводами пехотных подразделений (ФОТО)

Гуманитарии на службе по контракту могут командовать взводами пехотных подразделений и дослужиться до лейтенанта, об этом сегодня журналистам рассказали работники пункта отбора на военную службу. Теперь у призывников, которые имеют среднее или высшее образование, есть выбор, как именно отдавать долг родине. Подробности – в материале «Нового Дня».

1 октября стартовал осенний призыв в Вооруженные силы РФ. В рамках поправок, которые вступили в силу в 2017 году, у призывников – имеющих высшее и среднее образование – есть выбор, пройти службу по призыву или по контракту: «В соответствии с ФЗ №53 «О воинской обязанности и военной службе» гражданам, которые имеют среднее и высшее образование, представлено право выбора. То есть, они могут выбрать вместо призыва службу по контракту. И мы им можем предложить службу по контракту по их специальности», – говорит начальник пункта отбора на военную службу на службу по контракту Екатеринбурга Вадим Бойченко.

Если призывник впервые проходит службу, то по контракту он пробудет в армии два года. При этом он сам может выбрать место, где будет отдавать долг родине. Кроме того, за свою работу контрактники получают зарплату от 21 до 40 тысяч рублей: «В приоритете: операторы, различные специальности, связанные с компьютерными технологиями. Сейчас много техники современной, с которой могут работать только профессионалы. Военнослужащие по призыву, которые приходят на один год, – они не в состоянии обучиться и работать на этой технике за такое время», – дополнил Вадим Бойченко.

А вот представители гуманитарных профессий с высшим образованием – филологи, журналисты и т. д. – могут занимать должности командиров взводов пехотных подразделений и дослужиться до лейтенантов, говорят военные.

Например, Всеволод Кулагин закончил УрГПУ по специальности «международные отношения». Молодей человек решил поехать на службу в Самарскую область в миротворческую бригаду, где он будет переводчиком: «Я буду на должности переводчика радиоэлектронной разведки разведывательного батальона. Я знаю несколько языков. На английском говорю свободно, а также на китайском и немецком. Еще есть два языка, которые без практики, – это армянский и украинский», – рассказывает Всеволод Кулагин.

Вадим Глазунов работает уже по второму контракту. Молодой человек занимает должность начальника станции помех «Красуха-4». Военнослужащий признается, что в другой профессии себя уже не представляет: «Для меня контрактная служба – это стиль жизни».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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