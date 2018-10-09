Сотрудник Интерпола погиб в Екатеринбурге

В Екатеринбурге найден мертвым сотрудник национального бюро Интерпола.

Как стало известно РИА «Новый День» из собственных источников, мужчина покончил с собой. Информацию о смерти полицейского подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области. «Он не оставил предсмертной записки и не объяснил мотива поступка. Специалисты, которые выезжали на место происшествия утверждают, что случившееся не связано с исполнением им служебных обязанностей. Сейчас отрабатываются все версии произошедшего», – прокомментировал глава пресс-службы главка Валерий Горелых.

Следователи начали свою проверку ЧП, назначена экспертиза. «Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в одной из квартир тела мужчины 1971 г.р. работавшего сотрудником полиции. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти мужчины. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются его родственники и коллеги. По предварительной информации, признаков криминальной смерти не усматривается. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», – отметили в СУ СК по Свердловской области. Фамилию погибшего и его должность силовики не называют.

Екатеринбург, служба информации

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