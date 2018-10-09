Единственный на Урале магазин Louis Vuitton прекратит работу после нового года (ФОТО)

К концу года в Екатеринбурге закроется магазин Louis Vuitton, который расположен на Сакко и Ванцетти. Как пишут местные информагентства, бутик уведомил своих клиентов об этом по СМС. По данным СМИ, модный бренд перестанет существовать в Екатеринбурге с 1 января 2019 года.

Точные причины закрытия пока не известны. В бутике Louis Vuitton в Екатеринбурге ситуацию комментировать отказываются. Работники магазина лишь сказали, что в честь закрытия никакой распродажи не планируется.

Таким образом, после нового года в России официальные магазины Louis Vuitton останутся в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.10.18

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