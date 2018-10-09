ЗАГСы оцифруют всю информацию из старых актов – выдача документов может затормозиться

Свердловские ЗАГСы переходят на работу в едином информационном поле. Как рассказали «Новому Дню» посетители одного из екатеринбургских отделов записи актов гражданского состояния, с 1 октября всех предупреждают о том, что время оформления документов может увеличиться.

Это связано с переходом на Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. В ЗАГСах предупреждают, что все российские отделы теперь работают в единой базе, из-за чего могут происходить технические сбои.

«Все системы могут тормозить, хотя пока базы пустые, пока что сотрудники все данные руками вносят туда. Суть в том, что должно быть единое информационное поле для всех ведомств. Пока что сбоев особо не наблюдается, но пока в базу вносят относительно свежие данные, а потом начнут вносить информацию за 1940-60 годы, которая хранится в бумажном варианте. И когда система достаточно нагрузится, не исключено, что все будет тормозить», – сказали в одном из отделов ЗАГС Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.10.18

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