Устроивший кровавую резню в уральской деревне получил пожизненное заключение

Суд вынес приговор 55-летнему жителю поселка Шамары, год назад устроившему жуткую расправу над знакомыми. Мужчина напился и убил четверых человек, тяжело ранил пятого и угрожал ножом полицейским. Судебная экспертиза признала его вменяемым. За преступление свердловчанин получил пожизненный срок в колонии особого режима.

Массовое убийство случилось в деревне Гора Шалинского округа днем 28 сентября 2017 года. По данным следствия, подсудимый, захватив охотничий нож, вышел из дома и на такси доехал до местной пилорамы. Там он зашел в подсобку и напал на троих мужчин, с которыми долгое время конфликтовал. Двоих человек преступник убил на месте, третьего ранил и начал с ним разговаривать. В этот момент в помещение вошел четвертый рабочий, которого обвиняемый тоже недолюбливал. Житель Шамары ударил его ножом в грудь, мужчина выбежал на улицу, но вскоре умер от травмы. Оставшемуся в подсобке раненому удалось сбежать, он позвонил в полицию и скорую. Врачи спасли ему жизнь. Преступник же отправился на улицу Лесную, где проживал еще один его неприятель. Он под надуманным предлогом выманил мужчину из дома и зарезал его ножом.

Убийца был задержан через несколько часов после случившегося, причем оказал сопротивление полицейским. На одного из стража порядка свердловчанин замахнулся ножом, заявив, что ему нечего терять. Капитан полиции сделал предупредительный выстрел из табельного оружия, а затем ранил в ногу нападавшего. После этого мужчину удалось обезвредить.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, в ходе расследования проводились допросы обвиняемого, потерпевших, очные ставки и проверки показаний на месте. Кроме того, по уголовному делу проводилось несколько судебных экспертиз: судебно-медицинские, физико-технические, молекулярно-генетические, биологические, почерковедческие и комиссионная психолого-психиатрическая экспертизы. «Согласно заключению комиссии экспертов, у подсудимого отсутствовали признаки какого-либо временного психического расстройства, следовательно, он мог и может в настоящее время осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий», – сообщили в ведомстве.

Житель Шамары в итоге был осужден за несколько преступлений: п.а ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух и более лиц», ч.3 ст.30, п.а ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство» и ст.317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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