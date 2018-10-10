Бродягу, который в Екатеринбурге ограбил оружейный магазин через дырку в потолке, отправят в психушку

В суд направлены материалы дела бездомного, который совершил два десятка ограблений магазинов и аптек. Самым громким эпизодом стало ограбление оружейного магазина в здании ДОСААФ. Экспертиза признала мужчину невменяемым.

За совершение разбоев, кражи, хищение оружия, незаконное изготовление оружия будут судить жителя Екатеринбурга 1984 года рождения. Всего ему вменяется 24 эпизода по шести статьям (чч. 2, 4 ст. 162 чч. 1, 4 ст. 223, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 226, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 221.1 УК РФ). По версии следствия, в марте этого года он решил ограбить оружейный магазин в здании ДОСААФ. Для этого мужчина проник в учебный класс ДОСААФ, который находился над помещением охотничьего магазина, выпилил отверстие в потолке и спустился вниз. В магазине он разбил витрины, где хранилось огнестрельное и газовое оружие, и похитил газовый пистолет «Reck Government», калибр 9 мм. Затем скрылся.

На его счету другие разбои, которые он совершал с октября 2017 года по май 2018 года. Ущерб для торговых точек составил около 282 тысяч рублей. Так, в ноябре 2017 года он пришел в помещение аптеки «Алоэ» по ул. 8 Марта и, угрожая сотруднику ножом, забрал из кассы 3 тысячи рублей, и витамины и лекарства на сумму около 2 тысяч рублей. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, во время совершения преступлений мужчина был в состоянии невменяемости из-за имеющегося у него психического заболевания.

«Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, нуждается в применении к нему принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Постановление с материалами направлено в Кировский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения вопроса о применении в отношении мужчины, 1984 г.р., принудительной меры медицинского характера», – отметили в прокуратуре.

Добавим, ранее в УМВД по Екатеринбургу рассказывали, что мужчина к преступлениям всегда тщательно готовился, передвигался на украденных велосипедах, планировал место и обстоятельства ограбления. При нападении скрывал лицо капюшоном и шарфом, использовал перчатки. Летом 2017 года он оказался на улице, начал бродяжничать, а уже осенью решился на первое преступление.

Екатеринбург, служба информации

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