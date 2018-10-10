На Среднем Урале до сих пор сохраняется активность клещей

Несмотря на холодную осеннюю погоду, в Свердловской области продолжается сезон передачи клещевых инфекций. По информации Роспотребнадзора, последний случай присасывания клеща к человеку зарегистрирован 8 октября.
Всего с начала апреля по настоящее время от укусов лесных членистоногих пострадали 31 тысяча свердловчан. Это цифра на 3% выше аналогичного периода прошлого года. За 9 месяцев диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвержден у 87 жителей. Почти половина заболевших приходится на Екатеринбург. Клещевым боррелиозом заболели 480 свердловчан.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в текущем году на предмет соблюдения профилактики клещевых инфекций были проверены почти две тысячи объектов. В 586 территориях выявлены нарушения. В результате юридические лица в сумме были оштрафованы на 3,9 миллионов рублей, должностные лица – на 337,4 тысячи рублей.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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